Госдума поддержала инициативу Петербурга о бесплатной юрпомощи

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о расширении гарантий защиты трудовых прав граждан. Документ был внесен Законодательным собранием Петербурга и предусматривает предоставление бесплатной юридической помощи в суде отдельным категориям граждан, защищающим свои трудовые права, передает пресс-служба ЗакСа 15 января.

Как пояснил председатель петербургского парламента Александр Бельский, помощь будет предоставляться в случаях отказа работодателя в заключении трудового договора, восстановления на работе, взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

"В настоящее время граждане, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи, могут рассчитывать лишь на консультации и организационные услуги по искам о нарушении их трудовых прав", - сказал Бельский. Новый законопроект предполагает, что государственные юрбюро и адвокаты будут представлять интересы граждан в судах и государственных органах.

Бельский отметил актуальность этой меры, подчеркнув, что в 2022 году прокуратура зафиксировала почти полмиллиона нарушений трудового законодательства. Инициатива получила поддержку Парламентской ассоциации Северо-Запада России и Совета законодателей при Федеральном собрании.

Напомним, сегодня петербургский ЗакС принял за основу проект федеральной законодательной инициативы, согласно которой граждане, использующие специальный налоговый режим, будут считаться субъектами малого и среднего бизнеса. Это означает, что самозанятые будут приравнены к микропредприятиям.

фото: ЗАКС.Ру