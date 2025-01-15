ЗакС попросит Госдуму причислить самозанятых к микропредприятиям

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 15 января приняли за основу проект федеральной законодательной инициативы, согласно которой граждане, применяющие специальный налоговый режим, будут относится к субъектам малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Таким образом самозанятые будут приравниваться к микропредприятиям. Депутаты петербургского парламента полагают, что такая мера способствует динамичному развитию малого и среднего предпринимательства в России.

По информации депутатов, за 2024 год рост числа самозанятых в 9,5 раз превышает рост представителей малого и среднего бизнеса, которые не используют специальный налоговый режим. Помимо статистических изменений, самозанятые, в случае принятия закона, смогут принимать участие в госзакупках. Поправки хотят внести в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

"Проектируемые нормы позволят не только поддержать стабильный рост сектора малого и среднего предпринимательства, но и откроют возможности для лиц, применяющих специальный налоговый режим, за счет отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства участвовать в государственных закупках", - говорится в пояснительной записке.

Положительные экономические последствия, по словам депутата Дениса Четырбока, заключаются в расширении возможностей для развития своего дела. В будущем это должно положительно сказаться на налоговых отчислениях в бюджет от самозанятых. По словам парламентария, за последний год самозанятые пополнили государственную казну на сумму более 140 млрд рублей.

Часть депутатов парламента, имеющих опыт работы в сфере бизнеса и предпринимательства, не очень поняли, какие блага получат самозанятые после принятия этой инициативы на федеральном уровне. В частности, Александр Рассудов и Александр Новиков. По мнению последнего, такое предложение может навредить предпринимателям.

Проект федерального закона подготовили единороссы Всеволод Беликов и Денис Четырбок, а также глава фракции "Новые люди" в парламенте Дмитрий Павлов. Согласно тексту законопроекта, представлять инициативу в Государственной думе при ее рассмотрении будет Беликов. Поправки ко второму чтению будут приниматься до конца февраля.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру