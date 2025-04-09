Депутаты разрешили проводить полуденный выстрел с любой точки Петропавловской крепости

Законодательное собрание 9 апреля в третьем, окончательном чтении приняло поправку в Устав Петербурга, которая позволит производить традиционный полуденный выстрел с любой точки Петропавловской крепости, передает корреспондент ЗАКС.Ру. До этого закон предписывал проведение церемонии исключительно с Нарышкина бастиона. Изменения вызваны ремонтными работами, которые могут продлиться до 2027 года.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко на предыдущем заседании заверил депутатов, что после окончания работ выстрел из артиллерийского орудия вновь будет исполняться с Нарышкина бастиона. В Смольном уточняют, что перенос никак не скажется на исторической части этой традиции - в разные периоды выстрел проводился и с Государева бастиона.

В ходе рассмотрения соответствующих изменений в Уставе Петербурга, депутаты от партии "Яблоко" и их коллега из фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Амосов выступали с предложением не убирать упоминание Нарышкина бастиона из закона, пытаясь хотя бы формально оставить историческое место в документе. Их инициативу не поддержали.

О намерениях перенести место выстрела стало известно в начале января 2025 года. На рассмотрение в Законодательное собрание инициатива поступила в середине марта.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру