В ЗакС внесли проект о смене места полуденного выстрела с Петропавловской крепости

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания проект закона о корректировке устава города в части корректировки порядка проведения полуденного выстрела с Петропавловской крепости. Из-за запланированных ремонтных работ на Нарышкином бастионе традиционный полуденный выстрел предлагают переместить в другое место в пределах крепости. Документ зарегистрирован в базе парламента 13 марта.

"В настоящее время на гранитном фасаде Петропавловской крепости проводятся реставрационные работы, а в 2025 году запланировано проведение реставрационных работ на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости переноса места полуденного выстрела сигнального орудия на территории Петропавловской крепости, при этом петербургская традиция не нарушится", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К разработке законопроекта привлекли доктора исторических наук Георгия Вилинбахова. Историк подготовил историческую справку, основным выводом которого стало то, что полуденный выстрел не обязательно должен быть совершен именно на Нарышкином бастионе, а с любой точки на территории Петропавловской крепости — на протяжении XVIII и XIX веков задействованная для торжественных салютов артиллерия размещалась и на других бастионах. Уточнение о Нарышкином бастионе в действующей редакции устава Петербурга существует с 2008 года — в городском законе предлагается изменить устоявшуюся локацию на "территории Петропавловской крепости".

О том, что в городскую традицию могут внести коррективы, ЗАКС.Ру писал в январе 2025 года — тогда соответствующий проект закона опубликовали на сайте администрации в разделе антикоррупционной экспертизы. Ремонтные работы в Петропавловской крепости продолжаются с 2022 года. Их завершение может состояться в декабре 2026 года.

Константин Леньков / Фото: Законодательное собрание Петербурга