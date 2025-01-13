Из-за ремонта в Петропавловской крепости могут изменить Устав Петербурга

Комитет по культуре проект изменения Устава Петербурга в части, касающейся признания городской традицией полуденную стрельбу с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Чиновники предложили признать традицией выполнение выстрела с любой точки на территории укрепления и заодно напомнили о планах ремонта бастиона.

Сейчас в Уставе города говорится, что "петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости". Комитет по культуре предложил изменить формулировку так, чтобы считать традицией выстрел орудия "с территории Петропавловской крепости", следует из проекта, опубликованного на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Также комитет отдельно опубликовал сообщение в связи с подготовкой проекта. В распространенном тексте говорится, что "уже в этом году активный этап работ запланирован на Нарышкином бастионе, включая место установки сигнальных орудий".

В 2024 году историки совместно с Геральдическим советом при президенте изучили архивы, связанные с ежедневным полуденным выстрелом, следует из сообщения чиновников. Как выяснилось, первоначально он выполнялся с территории Адмиралтейства. При этом с различных бастионов крепости выполнялись иные сигнальные выстрелы. Позже закрепилась традиция полуденных выстрелов исключительно из крепости.

"Исторической традицией Санкт‑Петербурга может рассматриваться полуденный выстрел сигнального орудия не только с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, но и из любого иного места с территории Петропавловской крепости", — привел комитет слова главы Геральдического совета Георгия Вилинбахова.

Работы по реставрации гранитной облицовки крепости ведутся в Петербурге с 2022 года. Согласно первоначальным планам, они должны были завершиться к 10 декабря 2024 года. В апреле 2024 года стало известно о возможности продления их сроков из-за появившихся сложностей.

Ранее прокурор Петербурга Виктор Мельник внес на рассмотрение Заксобрания еще один проект поправок в Устав города. В этом случае речь шла о лишении городского парламента права выносить недоверие уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного