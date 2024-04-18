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Новости 16:13

Реставрация Петропавловской крепости может затянуться

фото ЗакС политика Реставрация Петропавловской крепости может затянуться

Ремонт невского фасада Петропавловской крепости, начатый более года назад, может потребовать больше времени, чем ожидалось изначально. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на гендиректора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Кириллова.

Реставраторы столкнулись с особыми сложностями при работах на Государевом и Нарышкином бастионах, где обнаружились чрезвычайно серьезные повреждения. Планируя восстановление Трубецкого бастиона, где сохранилась только внешняя стена, специалисты опасаются, что она может не выдержать демонтажа других конструкций.

"При такой масштабной и сложной реставрации все заранее предусмотреть невозможно, многое выявляется и определяется уже непосредственно в ходе работ. Завершение реставрации фасадов намечено на декабрь 2024 года, но, скорее всего, нам придется продлить сроки в связи с вышеизложенными проблемами", - предупредил Кириллов.

Напомним, что в марте прошлого года начали приводить в порядок ограду Петропавловки, включающую в себя Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, Иоанновский равелин, а также Екатерининскую и Невскую куртины. Работы потребовали закрытия пляжа.

Фото: ЗАКС.Ру


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