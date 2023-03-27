Реставрация Петропавловской крепости потребовала закрытия пляжа на два года

Начавшийся месяц назад ремонт ограды Петропавловской крепости привел к полному закрытию пляжа на Заячьем острове, о чем 27 марта сообщила пресс-служба Государственного музея истории города.

Кроме того, посетители крепости не смогут в течение ближайших почти двух лет пройти вдоль Невы и "выходящих на нее крепостных стен Иоанновского равелина, Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин, за исключением Комендантской пристани".

Ограничения будут действовать до конца следующего года. Полностью работы стоимостью 1,361 млрд рублей, которые выполняет ПСБ "Жилстрой", должны завершиться к маю 2025 года. В последний раз фасад старейшего сооружения города ремонтировали еще при императрице Екатерине II.