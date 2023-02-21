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В Петербурге стартует дорогостоящая реставрация Петропавловской крепости

фото ЗакС политика В Петербурге стартует дорогостоящая реставрация Петропавловской крепости

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции разрешили подрядчику приступить к реставрации ограды Петропавловской крепости, о чем говорится на сайте Смольного.

Дедлайн работ, стартующих 21 февраля, перенесли на полгода вперед: теперь их требуется завершить не позднее 1 мая 2025 года.

Контракт с исполнителем (ПСБ "Жилстрой") заключили за 1,361 млрд рублей. Подрядчик должен привести в порядок Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, Иоанновский равелин, а также Екатерининскую и Невскую куртины. Все перечисленные объекты входят в состав памятника федерального значения.


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