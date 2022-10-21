ПСБ "Жилстрой" займется реставрацией Петропавловской крепости за почти 1,4 миллиарда рублей

Размещенный Музеем истории Петербурга конкурс на реставрацию гранитных фасадов Петропавловской крепости выиграла компания ПСБ "Жилстрой", следует из данных на портале госзакупок. Внимание на это обратило издание "Фонтанка" 21 октября.

Окончательная цена контракта составила ровно 1,361 миллиарда рублей, что на полмиллиона рублей меньше начальной цены. За эти деньги подрядчик должен отреставрировать ограды Трубецкого, Государева и Нарышкина бастионов, Невской и Екатерининской куртин, а заодно и Иоанновского равелина с воротами.

Реставрация должна завершиться не позднее 10 декабря 2024 года. Гарантийный срок по ней составляет не менее пяти лет с момента подписания документа о приемке работ.

Ранее упоминание "Жилстроя" всплывало в СМИ в контексте реконструкции доходного дома Басевича. Что касается последнего, то на этой неделе Следственный комитет объявил его вещественным доказательством по уголовному делу против КГИОП.