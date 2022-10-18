СК объявил дом Басевича вещественным доказательством, рассказал Вишневский

Следственный комитет признал доходный дом Басевича на Петроградской стороне вещественным доказательством, сообщил 18 октября депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский со ссылкой на СК. По его словам, уведомления об этом были вручены Академии танца Бориса Эйфмана и иным заинтересованным лицам.

"Следственный комитет признал дом Басевича вещественным доказательством по уголовному делу в отношении деятельности КГИОП", — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Наделение дома Басевича статусом вещдока означает, по словам депутата, запрет на любые работы, способные повредить зданию, включая "любой снос, демонтаж и так далее".

"И если захотят начать снос — будут иметь дело уже не с группой градозащитников, а со Следственным комитетом", — выразил убежденность Вишневский.

На прошлой неделе петербургские градозащитники забили тревогу из-за появления строительной техники перед домом Басевича. Позже активисты движения "Живой город" провели серию пикетов с призывами не допустить демонтажа исторического здания.