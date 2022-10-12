ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:44

У дома Басевича заметили строительную технику

фото ЗакС политика У дома Басевича заметили строительную технику

Петербургские градозащитники сигнализировали о том, что к историческому дому Басевича на Петроградской стороне стала стягиваться строительная техника. Происходящее они воспринимают как подготовку к полноценному сносу здания, которое граждане пытаются отстоять более трех последних лет. 

"Формально он будет назван реконструкцией - от 6 исторических корпусов, которые намеренно жгли все последние годы, сохранят лишь половину фасадной стены и две половинки торцевых", - говорится в градозащитном Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Противники сноса обвиняют КГИОП в фальсификации документов, по которым здание целиком проходит как аварийное.

Напомним, что на месте исторического памятника хотят построить общежитие для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана, что потребовало привлечения более 2,7 млрд рублей. Ранее СМИ писали, что реконструкцию доверили провести ПСБ "Жилстрой". Подробнее о борьбе за сохранение дома Басевича, построенного в 1912 году в стиле модерн, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама