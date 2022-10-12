У дома Басевича заметили строительную технику

Петербургские градозащитники сигнализировали о том, что к историческому дому Басевича на Петроградской стороне стала стягиваться строительная техника. Происходящее они воспринимают как подготовку к полноценному сносу здания, которое граждане пытаются отстоять более трех последних лет.

"Формально он будет назван реконструкцией - от 6 исторических корпусов, которые намеренно жгли все последние годы, сохранят лишь половину фасадной стены и две половинки торцевых", - говорится в градозащитном Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Противники сноса обвиняют КГИОП в фальсификации документов, по которым здание целиком проходит как аварийное.

Напомним, что на месте исторического памятника хотят построить общежитие для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана, что потребовало привлечения более 2,7 млрд рублей. Ранее СМИ писали, что реконструкцию доверили провести ПСБ "Жилстрой". Подробнее о борьбе за сохранение дома Басевича, построенного в 1912 году в стиле модерн, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram