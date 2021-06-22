Беглов не увидел причин забирать дом Басевича у Академии танца Бориса Эйфмана

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского ("Яблоко"), требовавшего изъять дом Басевича из оперативного управления Академии танца Бориса Эйфмана. Губернатор отметил, что Смольный вправе распоряжаться городским имуществом в соответствии с законом. Ответ градоначальника Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале 22 июня.

Беглов напомнил депутату, что, согласно адресной инвестиционной программе на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы, на территории планируется строительство и реконструкция комплекса зданий с созданием спального корпуса для учащихся академии с залами для занятий хореографией и аппартаментов для артистов. По словам губернатора, комитет по строительству уже готовит документацию для конкурса по проектированию объекта. Чиновник также отметил, что организации, под управлением которых находится постройка, в достаточной мере заботятся о противопожарной безопасности дома Басевича. При этом еще 9 июня прокуратура Петроградского района обязала комитет имущественных отношений законсервировать здание из-за участившихся пожаров.

В своем обращении от 19 мая Борис Вишневский попросил прекратить право на оперативное управление Академией танца. Депутат выразил обеспокоенность проектом, согласно которому от дома Басевича может уцелеть только часть фасадной стены. Вишневский также рассказал губернатору, что градозащитники возлагают на Эйфмана моральную ответственность за ухудшающееся состояние здания.

Доходный дом Басевича был передан под оперативное управление Академии танца Бориса Эйфмана и Академического театра балета Бориса Эйфмана в 2016 году. Позже был представлен проект реконструкции исторического здания. В нем планируется разместить апартаменты для сотрудников академии, а на месте соседнего детского сада - интернат для воспитанников, что вызывает недовольство у градозащитников и местных жителей.

Константин Леньков

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