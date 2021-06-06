Активисты провели народный сход в защиту дома Басевича сразу после очередного пожара

В Петербурге градозащитники 6 июня провели народный сход в защиту доходного дома Басевича. С 2016 года здание находится под оперативным управлением Академии танца Бориса Эйфмана. На участке планируется создать общежитие для артистов, а на месте соседнего детского сада – интернат для иногородних воспитанников. Проект подразумевает частичный снос здания, что возмутило градозащитников и местных жителей. На встречу пришло около десяти человек.

Доходный дом Басевича часто страдает от пожаров. В мае сотрудникам МЧС приходилось спасать дом от огня трижды. За два часа до народного схода 6 июня движение на Большой Пушкарской снова было ограничено автомобилями пожарных служб. "Опять горит?" - спрашивали проходящие мимо петербуржцы у сотрудников МЧС. Действительно, днём 6 июня дом Басевича снова загорелся. Местные жители считают, что такая "постоянность" не случайна и подозревают криминальный след в череде возгораний.

К трём часам пожарные расчеты стали покидать улицу. На объявленном месте схода к этому времени находились лишь сотрудники полиции, которые сначала сказали, что пришли из-за пожара. Позже нехотя признались, что будут следить за народным сходом.

— Пусть стоят. Будут плакаты - разговор будет другим. Здесь мероприятий не согласовывали, — пояснил сотрудник полиции.

Всего обсудить судьбу дома собралось около десяти человек. Среди них была член петербургского отделения ВООПИиК Анна Капитонова. Она рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что спасти дом ещё можно, но нужно начинать работы как можно раньше.

— Самое актуальное техническое обследование, которое было проведено на средства, собранные краудфандингом среди местных жителей подтверждает, что, если сейчас начать ремонт, сохранить задание возможно. Просто капитальный ремонт, — рассказала Капитонова.

Местных жителей беспокоит не только планируемый снос здания, но и уничтожение зелёной зоны и детского сада, который на ней располагается. Воспитанников коррекционного детского сада №93 распределили по другим учреждениям. Как рассказала местная жительница Надия, перед закрытием детского сада в нем успели провести капитальный ремонт.

— Понятно, что восстановить дом будет проблемно, но законсервировать его можно ведь. А вот с детским садом все было нормально, там провели капремонт. А теперь взяли и закрыли: "Ой, а он аварийный". Там было полно людей. Закрыть детский сад очень легко, а восстановить его потом будет невозможно. Они все это по тихому делают, — рассказала она.

Чтобы как-то воспрепятствовать уничтожению здания и прилегающей зеленой зоны, местные жители начали сбор подписей под обращением к губернатору Александру Беглову, в котором выступают против сноса здания. Текст обращения также планируется направить председателю ЗакСа Вячеславу Макарову, в КГИОП, комитет имущественных отношений, комитет по культуре и другие профильные ведомства.

Ранее, депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") направлял обращение губернатору города с требованием изъять у Академии танца здание доходного дома. Депутат Заксобрания Алексей Ковалев (Партия Роста) также обращался к Александру Беглову с требованием установить виновных в участившихся поджогах.

Доходный дом Басевича — историческое здание в стиле модерн, построенное в 1912 году. В 2014 году дом был включен в "Молодежи - доступное жилье". В нем планировалось провести капитальный ремонт, но уже в 2016 году дом был передан под управления Академии танца Бориса Эйфмана.

Константин Леньков

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