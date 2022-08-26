"Фонтанка": Дом Басевича будет реконструировать ПСБ "Жилстрой"

В Петербурге определился подрядчик, которому доверят реконструкцию исторического дома Басевича, критикуемую градозащитным сообществом. Из протокола, опубликованного Фондом капитального строительства, следует, что за подряд соревновались две неназванные компании и что сумма контракта составила 2,7 млрд рублей. Издание "Фонтанка" сообщает со ссылкой на источники, что работы проведет ПСБ "Жилстрой".

Компания в настоящее время задействована в реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове, а также в консервации сгоревшей Невской мануфактуры.

Напомним, что дом Басевича 1912 года постройки хотят реконструировать под нужды академии балетмейстера Бориса Эйфмана. Проект строительства общежития при академии предполагает почти полный снос аварийного здания в стиле модерн, в котором время от времени вспыхивают пожары.