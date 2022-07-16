На реконструкцию дома Басевича под нужды Академии Эйфмана выделят 2,73 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Северной столицы объявил конкурс на строительство комплекса зданий и реконструкцию дома Басевича, расположенного в Петроградском районе на Большой Пушкарской улице, 7А и 9А. На объявленный конкурс и соответствующую документацию, опубликованную на портале госзакупок, обратил внимание "Деловой Петербург".

Работы проводятся для СПб ГБПОУ "Академия танца Бориса Эйфмана" и СПб ГБУК "Академический театр балета Бориса Эйфмана".

Будущий подрядчик должен будет возвести спальный корпус для студентов академии с залами для занятий хореографией.

В самом доме Басевича, давно пребывающем в аварийном состоянии, появятся апартаменты для артистов. Аварийные конструкции в нём демонтируют: лицевой фасад со всеми его архитектурными элементами должен быть сохранён, а 6-й и 7-й этажи здания — восстановлены согласно архивным материалам.

Стоимость подряда — 2,73 млрд рублей. Контракт разделён на пять этапов: первый стоимостью 43 млн рублей должен быть завершён до конца года, а последний в 1,3 млрд рублей — во второй половине 2024 года.

Доходный дом Басевича — здание в стиле модерн, расположенное на Петроградской стороне, было построено в 1912 году. В 2016 году экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко передал дом под оперативное управление Академии танца Бориса Эйфмана. Новый владелец намерен построить на участке апартаменты для сотрудников академии. Градозащитники и местные жители к такой идее отнеслись негативно. Строительство общежития для работников Академии подразумевает почти полный снос не только самого доходного дома, но и уничтожение прилегающей зелёной зоны, на которой расположен детский сад № 93 для детей с особенностями в развитии. Сейчас сад закрыт.

В начале января суд назначил экспертизу по дому Басевича. Последние несколько лет в здании периодически случаются пожары.