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Новости 11:33

На реконструкцию дома Басевича под нужды Академии Эйфмана выделят 2,73 млрд рублей

фото ЗакС политика На реконструкцию дома Басевича под нужды Академии Эйфмана выделят 2,73 млрд рублей

Комитет по государственному заказу Северной столицы объявил конкурс на строительство комплекса зданий и реконструкцию дома Басевича, расположенного в Петроградском районе на Большой Пушкарской улице, 7А и 9А. На объявленный конкурс и соответствующую документацию, опубликованную на портале госзакупок, обратил внимание "Деловой Петербург".

Работы проводятся для СПб ГБПОУ "Академия танца Бориса Эйфмана" и СПб ГБУК "Академический театр балета Бориса Эйфмана".

Будущий подрядчик должен будет возвести спальный корпус для студентов академии с залами для занятий хореографией.

В самом доме Басевича, давно пребывающем в аварийном состоянии, появятся апартаменты для артистов. Аварийные конструкции в нём демонтируют: лицевой фасад со всеми его архитектурными элементами должен быть сохранён, а 6-й и 7-й этажи здания — восстановлены согласно архивным материалам.

Стоимость подряда — 2,73 млрд рублей. Контракт разделён на пять этапов: первый стоимостью 43 млн рублей должен быть завершён до конца года, а последний в 1,3 млрд рублей — во второй половине 2024 года.

Доходный дом Басевича — здание в стиле модерн, расположенное на Петроградской стороне, было построено в 1912 году. В 2016 году экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко передал дом под оперативное управление Академии танца Бориса Эйфмана. Новый владелец намерен построить на участке апартаменты для сотрудников академии. Градозащитники и местные жители к такой идее отнеслись негативно. Строительство общежития для работников Академии подразумевает почти полный снос не только самого доходного дома, но и уничтожение прилегающей зелёной зоны, на которой расположен детский сад № 93 для детей с особенностями в развитии. Сейчас сад закрыт.

В начале января суд назначил экспертизу по дому Басевича. Последние несколько лет в здании периодически случаются пожары.


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