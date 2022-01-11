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Новости 19:28

Суд назначил экспертизу по дому Басевича

фото ЗакС политика Суд назначил экспертизу по дому Басевича

Куйбышевский районный суд 11 января решил назначить экспертизу по определению аварийности дома №7 по Большой Пушкарской улице - дома Басевича, рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя ВООПИиК Александр Кононов. Он вместе с депутатом Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борисом Вишневским, экс-парламентарием Алексеем Ковалевым, муниципальным депутатом МО "Гавань" Ольгой Фаттуш и членом ВООПИиК Анной Капитоновой подали иск к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры еще в начале 2021 года. Истцы требуют признать незаконной выдачу ведомством положительного заключения на эскизный проект здания от Академии танца Бориса Эйфмана. 

Экспертиза должна изучить техническое состояние здания, сообщил зампред ВООПИиК. По его мнению, исследование может продлиться минимум месяц.

- Сейчас будет прервано производство в связи с назначением судебной экспертизы о том,- являются ли конструкции здания аварийными, - рассказал Кононов. 

Он напомнил, что проект здания от Академии предусматривает снос практически всего дома Басевича. Остаться должен только лицевой фасад, отметил градозащитник. 

Напомним, Доходный дом Басевича построен в 1912 году. С 2016 года заброшенное здание передано в управление Академии танца Бориса Эйфмана. Организация планировала построить на месте Доходного дома апартаменты для своих воспитанников. Градозащитники выступили против этого решения. 

В течение последних лет дом Басевича неоднократно горел. Последний раз - в ноябре 2021 года. https://www.zaks.ru/new/archive/view/219741 

 

София Саттарова


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