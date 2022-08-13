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Новости 11:30

Петербургские градозащитники запустили марафон "Я/Мы дом Басевича"

фото ЗакС политика Петербургские градозащитники запустили марафон "Я/Мы дом Басевича"

Активисты, пытающиеся защитить дореволюционный дом Басевича на Петроградской стороне от сноса, объявили о старте марафона под названием "Я/Мы дом Басевича". Сообщение об этом появилось утром 13 августа в Telegram-канале "SOS СПб СНОС". Всех неравнодушных авторы инициативы призывают сфотографироваться рядом с плакатом, содержащим название марафона, либо сделать фотографию плаката, закрепленного на доме участника акции. Второй вариант для градозащитников предпочтительнее.

"Акция предусматривает участие именно домов, а не активистов. Ваше присутствие на фото не обязательно, но не возбраняется. Напишите нам в двух-трех предложениях, что это за дом и пришлите фото", - гласит инструкция.

Инициаторы марафона полагают, что без широкомасштабного проявления солидарности дом-памятник 1912 года в стиле модерн рискует не пережить ближайшую зиму.

Напомним, что на месте дома Басевича и близлежащей территории, примыкающей к детскому саду, в городе собираются построить общежитие для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана. Проект потребовал привлечения 2,73 млрд рублей. В историческом здании время от времени случаются пожары, качество расследования которых не устраивает градозащитников.


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