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Новости 15:31

У дома Басевича прошли пикеты против сноса

фото ЗакС политика У дома Басевича прошли пикеты против сноса

Активисты движения "Живой город" 14 октября вышли с плакатами к дому Басевича в Петроградском районе Петербурга. Они призывают отметить снос исторического здания ради строительства апартаментов для сотрудников театра Бориса Эйфмана. Кроме того, они требуют привлечь к ответственности виновных в многочисленных пожарах в здании.

На днях у дома Басевича активизировались рабочие, которые приступили к установке строительного забора. Градозащитники полагают, что в скором времени начнется "реконструкция" здания, которая обойдется в 2,7 млрд рублей. Проект предусматривает сохранение лишь лицевого фасада дома. Противники сноса не согласны с аварийным статусом дома и пытаются оспорить это в суде. По данным независимых экспертов, здание подлежит ремонту и не может быть уничтожено, поскольку числится объектом культурного наследия.

Напомним, дом Басевича был построен в 1912 году. В 2016 году здание передали под оперативное управление академии танца Бориса Эйфмана. Прошлым летом в доме часто возникали возгорания. 

Константин Леньков, фото: "Живой город"


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