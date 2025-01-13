ЗакС могут лишить права на вынесение недоверия бизнес-омбудсмену

Законодательное собрание может остаться без права на вынесение недоверия региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей, соответствующую поправку в Устав Петербурга предложил прокурор города Виктор Мельник. Документ опубликован на сайте ЗакСа вместе с законопроектом о досрочном прекращении полномочий бизнес-омбудсмена.

Сейчас в Уставе Петербурга прописано право ЗакСа выносить решение о недоверии губернатору и бизнес-омбудсмену. Мельник предложил оставить городскому парламенту только право на решение о недоверии главе города.

Второй проект вносит поправки в законодательство об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Петербурге. В случае вступления его в силу губернатор избавится от необходимости согласовывать в ряде случаев досрочное прекращение полномочий бизнес-омбудсмена с уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте. Речь может идти о признании защитника коммерсантов недееспособным, его смерти или прекращения гражданства РФ, а также вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. В ряде иных ситуаций необходимость согласования решения с уполномоченным при президенте сохранится.

Оба проекта разработаны в целях приведения регионального законодательства в соответствие федеральному, говорится в пояснительных записках к документам.

Накануне губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником. Бельский, среди прочего, упомянул о "конструктивном сотрудничестве" ЗакСа с надзорным органом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру