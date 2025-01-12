Беглов и Бельский поздравили прокуроров с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником и 303-й годовщиной образования прокуратуры России, передала 12 января пресс-служба Смольного.

Он напомнил, что с момента основания при Петре I главной задачей ведомства остается защита закона. Беглов подчеркнул вклад сотрудников прокуратуры Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, когда более половины из них ушли на фронт, а оставшиеся продолжали бороться с преступностью и расследовать преступления нацистов даже в условиях блокады.

Губернатор отметил особую роль прокуратуры в защите национальных интересов страны, борьбе с терроризмом и обеспечении законности на исторических территориях, вернувшихся в состав России.

Председатель ЗакСа Александр Бельский поблагодарил сотрудников прокуратуры за основательный подход к делу и эффективную работу.

"В конструктивном сотрудничестве мы разрабатываем и корректируем множество важных нормативно-правовых актов — чтобы законодательная база города оставалась одной из лучших в стране", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце декабря профессиональный праздник отмечали петербургские спасатели. Тогда Беглов и Бельский поблагодарили ветеранов и сотрудников аварийно-спасательных служб и пожелали им здоровья, успехов в жизни и работе и благополучия.

фото: ЗАКС.Ру