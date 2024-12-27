Беглов и Бельский поздравили спасателей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили сотрудников и ветеранов спасательных служб с Днем спасателя, об этом 27 декабря стало известно из сообщений пресс-службе Смольного и в Telegram-канале спикера ЗакСа.

Как отметил Беглов, спасатели всегда приходят на помощь в самых сложных ситуациях. Также он заявил, что при ликвидации аварий или борьбе с пожаром спасатели всегда проявляют мужество и решительность.

"Город совместно с Главным управлением МЧС России продолжает работу по ее развитию. Создание комфортных условий для работы спасателей, поддержание высокого уровня их профессиональной подготовки – одна из приоритетных задач", – заявил Беглов.

Бельский также отметил вклад спасателей. По словам спикера, они умеют молниеносно принимать решения, действуют слаженно и профессионально, а также рискуют своей жизнью.

"Сегодня праздник у спасателей. Людей, которые первыми приходят на помощь и уверены, что ничего невозможного нет", – написал спикер.

В конце Беглов и Бельский поблагодарили ветеранов и сотрудников аварийно-спасательных служб и пожелали им здоровья, успехов в жизни и работе и благополучия.

Напомним, что в четверг, 26 декабря, известного артиста Михаила Боярского с 75-летием поздравил Александр Беглов. Также поздравление направил президент России Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру