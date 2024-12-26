Беглов поздравил актера Михаила Боярского с 75-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому по случаю его юбилея, легендарному актеру исполняется 75 лет, об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Многолетним вдохновенным творчеством Вы внесли большой вклад в отечественную культуру, покорили сердца зрителей разных поколений и снискали заслуженное профессиональное признание", – отметил губернатор в своем обращении.

Глава города подчеркнул, что более 50 лет жизни Михаила Боярского неразрывно связаны с Петербургом. Его творчество оставило яркий след в Театре имени Ленсовета и на киностудии "Ленфильм". Глава города также отметил преданность актера родному городу и его страсть к футболу и ФК "Зенит".

В конце поздравления Александр Беглов пожелал юбиляру здоровья, благополучия и новых успехов.

Напомним, что в среду, 25 декабря, Александр Беглов поздравил петербуржцев, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки. Глава города отметил, что в этот праздник еврейский народ обращается к событиям древности.

Фото: ЗАКС.Ру