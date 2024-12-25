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Новости 18:26

Беглов поздравил петербуржцев с праздником Хануки

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с праздником Хануки

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки, передает 25 декабря пресс-служба Смольного.

Беглов рассказал о том, что в дни праздника еврейский народ обращается к событиям глубокой древности, когда была одержана победа над врагом и в освобожденном иерусалимском храме свершилось великое чудо горения масла.

Ханука стала, как отметил глава города, символом духовной силы народа, который смог сохранить свою веру и традиции сквозь века. Поэтому в эти дни еврейский народ обращается к событиям древности, когда была одержана победа над врагом и в освобожденном иерусалимском храме произошло чудо горения масла.

"Санкт-Петербург - город многонациональный и многоконфессиональный. Наше единство заключается в уважении к традициям всех народов", - добавил Беглов.

Напомним, сегодня западные христиане празднуют Рождество, с которым их также поздравил Беглов.

фото: ЗАКС.Ру


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