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Новости 18:55

Путин поздравил Михаила Боярского с юбилеем

фото ЗакС политика Путин поздравил Михаила Боярского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбелеем народного артиста Михаила Боярского. Сегодня, 26 декабря актер, исполнивший роль Д’Артаньяна отмечает свое 75-летие. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля. 

"Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики", - говорится в обращении. 

Актеру и всей его "творческой семье" глава государства пожелал здоровья и вдохновения, а также всего самого доброго в наступающем 2025 году. Ранее Боярского поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив его неразрывную связь с Северной столицей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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