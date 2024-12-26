Путин поздравил Михаила Боярского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбелеем народного артиста Михаила Боярского. Сегодня, 26 декабря актер, исполнивший роль Д’Артаньяна отмечает свое 75-летие. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

"Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики", - говорится в обращении.

Актеру и всей его "творческой семье" глава государства пожелал здоровья и вдохновения, а также всего самого доброго в наступающем 2025 году. Ранее Боярского поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметив его неразрывную связь с Северной столицей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру