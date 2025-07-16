Ржаненков поблагодарил пользователей за комментарии к эксперименту с покупками

Депутат Законодательного собрания Александр Ржаненков высказал слова благодарности россиянам, поучаствовавшим в обсуждении его эксперимента с продовольственной корзиной. Попутно он рассказал об итогах посещения не одного, а четырех магазинов из разных розничных сетей.

"Честно признаюсь. Я ожидал реакции, но не такой объемной. И тем более — не такой содержательной. Спасибо всем, кто высказался", — написал Ржаненков в своем Telegram-канале.

В рамках эксперимента парламентарий выбирал в магазинах товары на общую сумму в одну тысячу рублей. Депутат уточнил, что замысел состоял в том, чтобы "показать "правильную", "идеально сбалансированную" или "достаточную" продуктовую корзину на определенный период". Для этого были отобраны "простые, понятные" и полезные продукты с целью дальнейшего обсуждения с экспертом темы здорового питания при ограниченном бюджете.

Первоначально Ржаненков наведался в "Перекресток", где приобрел набор продуктов за 1 040 рублей. При посещении еще трех магазинов подбирался аналогичный набор продуктов, что и изначально. Марки продуктов старались приобретать те же самые, что в первый раз. При их отсутствии покупали похожие продукты в схожем ценовом диапазоне.

В итоге в наименьшую сумму (876 рублей) обошлось посещение магазина из сети "Семишагофф". В "Пятерочке" депутат потратил 932 рубля, в "Дикси" — 977 рублей. Разброс цен на овсянку составил от 80 до 105 рублей, на макароны — от 75 до 119 рублей. Стоимость яблок "Гольден" колебалась в пределах 170-220 рублей, а за куриную голень просили от 210 до 269 рублей. Разница в цене на одну позицию составляла от 30 % до 40 %.

Ржаненков отметил, что депутаты обязаны "делать свою работу с открытыми глазами" и при этом "видеть не только законы, но и реальные ценники". В конце опубликованного поста он еще раз поблагодарил пользователей "за жесткие, но по делу сказанные слова" и отметил, что "именно так и должно быть".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру