Реставрация Петропавловской крепости завершится в 2026 году

Работы по реставрации фасадов Петропавловской крепости должны завершиться в 2026 году, сообщила 27 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на председателя комитета по культуре Федора Болтина. Соответствующее заявление он сделал в ходе "нулевых" чтений бюджета города в Заксобрании.

Такую же информацию привел в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Денис Четырбок ("Единая Россия"). По словам Четырбока, в 2026 году комитет по культуре также планирует закончить ремонт и реставрацию библиотеки имени Некрасова и здания библиотеки имени Маяковского на Гражданском проспекте. Кроме того, в следующем году планируется завершить работы в здании Академического театра балета имени Якобсона на улице Маяковского, а также в музее театрального и музыкального искусства и музее городской скульптуры в усадьбе "Уткина Дача".

Как подчеркивает Четырбок, дополнительно на эти работы потребуется порядка 1 млрд рублей. Еще 1,6 млрд рублей планируется потратить на финансирование около 50 новых театральных постановок по классическим произведениям русской и зарубежной литературы.

Напомним, реставрация фасадов Петропавловской крепости стартовала в феврале 2023 года. Тогда ожидалось, что работы завершатся к концу мая 2025 года. В апреле 2024 года стало известно, что работы могут затянуться из-за серьезных повреждений на Государевом и Нарышкином бастионах.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру