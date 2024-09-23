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Новости 15:49

Центробанк продлил ограничения на переводы валюты за границу еще на полгода

фото ЗакС политика Центробанк продлил ограничения на переводы валюты за границу еще на полгода

Центробанк продлил действующие ограничения на переводы денег за границу до 31 марта 2025 года, как указано в материалах регулятора.

Российские граждане и нерезиденты из дружественных государств смогут в течение месяца перевести на зарубежные банковские счета не более 1 млн долларов или эквивалент в другой валюте. Ограничения на перечисления через системы денежных переводов останутся на уровне 10 тысяч в месяц.

Работающие в России нерезиденты смогут переводить за рубеж свою зарплату, независимо от того, из какой страны они приехали.

"Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств",  - сообщает ЦБ.

При этом запрет не скажется на иностранных компаниях, находящихся под контролем российских юрлиц или граждан. 

Изначально ограничения ввели в марте 2022 года, после этого их несколько раз продлевали и смягчали. 

фото ЗАКС.Ру


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