Центробанк продлил ограничения на переводы валюты за границу еще на полгода

Центробанк продлил действующие ограничения на переводы денег за границу до 31 марта 2025 года, как указано в материалах регулятора.

Российские граждане и нерезиденты из дружественных государств смогут в течение месяца перевести на зарубежные банковские счета не более 1 млн долларов или эквивалент в другой валюте. Ограничения на перечисления через системы денежных переводов останутся на уровне 10 тысяч в месяц.

Работающие в России нерезиденты смогут переводить за рубеж свою зарплату, независимо от того, из какой страны они приехали.

"Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств", - сообщает ЦБ.

При этом запрет не скажется на иностранных компаниях, находящихся под контролем российских юрлиц или граждан.

Изначально ограничения ввели в марте 2022 года, после этого их несколько раз продлевали и смягчали.

фото ЗАКС.Ру