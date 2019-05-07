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Новости

15:33

Беглов выступил за смягчение параметров, позволяющих считаться "блокадником"

фото ЗакС политика Беглов выступил за смягчение параметров, позволяющих считаться "блокадником"

Врио губернатора Александр Беглов озвучил инициативу, утверждение которой позволило бы получить статус блокадника каждому, кто прожил в осажденном Ленинграде хотя бы один календарный день, передает ТАСС. Идея прозвучала в компании Международной ассоциации общественных организаций блокадников.

"Я бы хотел посоветоваться. Если такое решение будет принято, поручу рассмотреть вопрос, выявить, сколько этих людей сейчас проживает в городе, и приравнять их к жителям блокадного Ленинграда", - приводится цитата чиновника.

Речь также идет о том, чтобы правило действовало в отношении исключительно тех граждан, которые сейчас официально живут в Петербурге.

На сегодняшний день статус жителя блокадного Лениграда распространяется на тех, кто в 1941-1944 годах находился в городе не менее четырех месяцев.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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15:46   Лолитта   norman1101@yandex.ru
Он не то что одурел,он обнаглел до некуда.Решил таким образом попиариться перед выборами,голосами заручиться.Только подонок конченый может такое предложить.Мои мама и бабушка пережили всю блокаду в Ленинграде,безвыездно,они бы его удавили за такое кощунство.Его гнать из города поганой метлой прихвостня...

15:38    
Хотя бы один календарный день?
Он с головой дружит?
Он хочет расплодить здесь новое стадо фальшивых блокадников?

Страница 1-ая (всего: 1)
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