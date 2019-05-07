Беглов выступил за смягчение параметров, позволяющих считаться "блокадником"

Врио губернатора Александр Беглов озвучил инициативу, утверждение которой позволило бы получить статус блокадника каждому, кто прожил в осажденном Ленинграде хотя бы один календарный день, передает ТАСС. Идея прозвучала в компании Международной ассоциации общественных организаций блокадников.

"Я бы хотел посоветоваться. Если такое решение будет принято, поручу рассмотреть вопрос, выявить, сколько этих людей сейчас проживает в городе, и приравнять их к жителям блокадного Ленинграда", - приводится цитата чиновника.

Речь также идет о том, чтобы правило действовало в отношении исключительно тех граждан, которые сейчас официально живут в Петербурге.

На сегодняшний день статус жителя блокадного Лениграда распространяется на тех, кто в 1941-1944 годах находился в городе не менее четырех месяцев.

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