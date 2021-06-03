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10:41

Беглов об экологичном транспорте: У агломерации нет другого пути

фото ЗакС политика Беглов об экологичном транспорте: У агломерации нет другого пути

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая 3 июня на Петербургском экономическом форуме, согласился с тем, что будущее города за экологичным транспортом.

- Безусловно конечно, такие мегаполисы должны развивать именно экологичный транспорт. У нас несколько есть договоренностей. Допустим, с "Газпромом" - о переводе нашего общественного транспорта, городского транспорта, коммунального транспорта на газомоторное топливо, - рассказал Беглов.

Он добавил, что в городе уже организован выпуск электробусов, которые будут использоваться в качестве общественного транспорта.

- У агломерации нет другого пути. Общественный транспорт, коммунальный транспорт должен работать на экологически чистом топливе, - заявил губернатор.

Беглов выступил в рамках панельной дискуссии "Транспортный каркас экономики". Он рассказал о действующих в регионе проектах государственно-частного партнерства и отметил, что привлекает инвесторов "длинной волей и надежностью".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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