Беглов объяснил, что привлекает инвесторов "длинной волей и надежностью"

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 3 июня, выступил на Петербургском международном экономическом форуме-2021. Он принял участие в панельной дискуссии "Транспортный каркас экономики", высказавшись о региональных опытах проектов государственно-частного партнерства.

На вопрос модератора, как ему удается привлекать частные деньги в развитие общественного транспорта агломерации, Беглов ответил: "Длинной волей и надежностью". Губернатор объяснил, что город старается выступать важным финансовым партнером.

- Для нас очень важно развитие всех направлений. Прежде всего, конечно, это авиасообщение. Безусловно конечно, это железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. За последние годы, действительно, у нас получается развивать все три направления, - заявил Беглов.

Глава Петербурга рассказал о планирующемся расширении аэропорта "Пулково", в которое должно быть направлено порядка 40-50 млрд рублей. По словам губернатора, эти день будут вложены "совместно с партнерами". Проектирование строительства второго терминала уже начато.

- До пандемии 20 млн был пассажиропоток в "Пулково". Он практически исчерпал свои возможности. Но мы хотим сделать наш аэропорт аэропортом европейского уровня, самым большим, - отметил губернатор.

Планируется решить вопрос развязки от трассы М-11 к аэропорту, добавил Беглов. Он также отметил важность развитие железнодорожного транспорта. В будущем электропоезда должны стать составной частью внутригородского транспорта, рассказал губернатор.

- Второй момент, который касается железной дороги. Безусловно, мы очень рады, что президентом принято решение о строительстве новой скоростной дороги. Если на сегодняшний день мы с Ленинградской областью договорились действовать как два самостоятельных субъекта Российской Федерации, но как одна агломерация, то вводом скоростной железной дороги у нас добавляется еще Новгородская область. Это расширяет нашу агломерацию, а это повлечет за собой, безусловно конечно, развитие автомобильной сети, воздушного сообщения и других направлений, - рассказал Беглов.

Кроме того, глава Петербурга отметил важность развития общественного транспорта. Это, по его словам, необходимо для решения проблем пробок.

- Для этого нам нужна цифровизация, удобные дороги, выделенные полосы, как для автомобильного транспорта, так и для скоростных трамваев и других видов транспорта, - заметил Беглов.

ПМЭФ стартовал 3 июня и продлится три дня.

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