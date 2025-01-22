Знак "Жителю блокадного Ленинграда" предложили выдавать без временного ценза

Комитет по социальной политике инициировал изменения в положение о знаке "Жителю блокадного Ленинграда", следует из информации на сайте Смольного. Проектом поправок предлагается вручать знак жителям блокадного города без учета проведенного в нем времени.

Региональный законопроект предусматривает корректировку положения о знаке, он был опубликован 21 января для прохождения антикоррупционной экспертизы. Сейчас правом на получение знака обладают граждане, прожившие в блокадном Ленинграде не менее четырех месяцев. Проект поправок предусматривает отмену этого требования.

Накануне в Смольном напомнили о том, что блокадники, ветераны Великой Отечественной войны и представители иных льготных категорий граждан получат право бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга в период с 26 по 28 января. Подобная мера действует ежегодно в ознаменование годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая отмечается 27 января.

В минувшем декабре губернатор Александр Беглов вновь говорил о планах обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением о смягчении правил выдачи знака жителям блокадного Ленинграда. К этой теме он обращается не впервые. Так, еще в мае 2019 года, будучи в статусе врио губернатора, он говорил о необходимости наделить статусом блокадника всех граждан, хотя бы день проведших в осажденном городе. В 2021 году градоначальник подписывал постановление о единовременной выплате гражданам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев. Необходимость подобной меры тогда объясняли длительным действием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба Смольного