Блокадники смогут бесплатно ездить на транспорте с 26 по 28 января в Петербурге

С 26 по 28 января проезд в городском транспорте Петербурга станет бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и ряда других льготных категорий, об этом 21 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера приурочена к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая отмечается 27 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, и подчеркнул важность заботы о ветеранах и блокадниках.

Бесплатный проезд предоставляется ежегодно в памятные даты в рамках Социального кодекса города. Помимо 27 января, такая мера поддержки действует 7–9 мая, 22 июня и 8 сентября. Льгота распространяется на маршруты наземного транспорта и метрополитен.

Ею могут воспользоваться награждённые медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда", ветераны и инвалиды войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Напомним, что прокуратура Петербурга подала иск о признании петербурженки из Калининского района жительницей блокадного Ленинграда. Ранее Беглов предлагал упростить условия вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Фото: ЗАКС.Ру