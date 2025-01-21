Прокуратура подала иск о признании петербурженки жительницей блокадного Ленинграда

Жительница Калининского района Петербурга обратилась к городскому прокурору Виктору Мельнику с просьбой помочь ей получить знак "Жителю блокадного Ленинграда", об этом 21 января сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Женщина рассказала, что в детстве пережила первую блокадную зиму в Ленинграде, однако из-за отсутствия её семьи в поквартирном списке ей отказывают в признании этого факта.

По словам 83-летней пенсионерки, её семья с 1936 года проживала в квартире на проспекте Москвиной, но в начале блокады была эвакуирована в Куйбышев. Неполадки в документах усложняют возможность подтвердить её проживание в Ленинграде во время блокады.

Виктор Мельник не согласился с отказом в признании её блокадницей и выразил готовность поддержать её в суде. Прокуратура Калининского района уже начала проверку по обращению.

По итогам анализа архивных данных прокуратура подготовила иск для установления факта проживания женщины в блокадном Ленинграде. Документ направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов в декабре 2024 года предлагал упростить условия вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда". Сейчас закон относит к льготной категории граждан тех, кто прожил в городе в период блокады более 120 дней.

Фото: ЗАКС.Ру