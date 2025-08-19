ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 19 августа 2025, 14:10

"Маслица-то не подвезли, нет?": Путин встретился с главой Коми Гольдштейном

фото ЗакС политика "Маслица-то не подвезли, нет?": Путин встретился с главой Коми Гольдштейном

Президент России Владимир Путин 19 августа принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Республики Коми Ростислава Гольдштейна, сообщили в пресс-службе главы государства. Глава региона доложил Путину о социально-экономической ситуации в республике и реализации мер по поддержке участников специальной военной операции. 

Во время беседы речь зашла о успехах региона в сельскохозяйственной отрасли. Гольдштейн среди заслуг упомянул такие продукты как оленину и Усть-Цилемское масло. Последнему президент уделил особое внимание. 

-  Маслица-то не подвезли, нет? - спросил Путин. 

- Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович, - пообещал Гольдштейн. 

Напомним, Гольдштейн назначен на пост врио губернатора Республики Коми в ноябре 2024 года. До этого он более пяти лет руководил Еврейской автономной областью. В сентябре 2025 года в Коми пройдут выборы губернатора. На пост высшего должностного лица республики претендуют, кроме Гольдштейна, еще четыре кандидата.

Константин Леньков / Фото Кремль


Рейтинг  персон ↑


