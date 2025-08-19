Не сдавшие тестирование по русскому иностранцы смогут подать апелляцию

В Петербурге учредили апелляционную комиссию для рассмотрения спорных ситуаций при тестировании детей иностранцев на знание русского языка, обратила внимание "Фонтанка.ру" 19 августа. Соответствующее распоряжение городского комитета по образованию было размещено на сайте Смольного.

"Создать апелляционную комиссию Санкт-Петербурга по рассмотрению апелляций иностранных граждан и лиц без гражданства в части разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга", - говорится в тексте документа.

Комиссия будет рассматривать апелляции в случаях несогласия иностранных граждан с выставленными баллами, а также при нарушении порядка проведения тестирования. Ее работа будет осуществляться на базе петербургской Академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского (АППО) на улице Ломоносова. Контролировать исполнение распоряжения будет зампредседателя комитета Павел Розов, он же возглавит саму комиссию.

Напомним, обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка при зачислении в школу началось в апреле 2025 года. Для приема в образовательное учреждение ребенок должен дать не менее 90% правильных ответов. В середине апреля городской комитет по образованию утвердил порядок зачисления детей иностранцев.

В конце мая вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила, что на тот момент заявку на тестирование по русскому подали только 14 человек. Потехина отметила, что основной поток заявлений ожидается в августе – перед началом учебного года.

Анастасия Луценко, фото: unsplash