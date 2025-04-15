Комитет по образованию утвердил правила приема детей мигрантов в школы

На официальном интернет-портале правовой информации 15 апреля появилось распоряжение об утверждении правил зачисления детей иностранцев в школы Петербурга. Документ подготовил городской комитет по образованию.

Представленные правила не распространяются на граждан Белоруссии. Всем прочим несовершеннолетним иностранцам для зачисления потребуется пройти тестирование на знание русского языка. При этом устанавливаются два уровня владения предметом: достаточный и недостаточный. Тех, кого сочтут плохо знающими язык, в школы не зачислят.

Само тестирование может длиться не более 80 минут, для его проведения формируется специальная комиссия. Разрешением спорных ситуаций должна заниматься отдельно создаваемая конфликтная комиссия.

Проверка знаний производится сообразно годам обучения. Поступающих в первый класс будут тестировать только в устной форме. Тех, кто постарше, также ждут письменные задания. В процессе ребенок не имеет права прибегать к подсказкам, справочным материалам и любым гаджетам, при нарушении этого требования тест считается непройденным.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге проживают 20 тысяч детей мигрантов. В начале апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для зачисления в школу ребенок иностранцев должен будет дать не менее 90 % правильных ответов на задания по русскому языку, без этого его не зачислят.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash