Почти 20 тысяч детей мигрантов проживает в Петербурге

Петербург оказался на третьем месте среди регионов по количеству детей мигрантов. В Министерстве просвещения насчитали 19,6 тысячи таких несовершеннолетних. На первом месте Московская область — там 44,4 тысячи детей мигрантов, а в Москве — 25,9 тысячи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 13 апреля.

С апреля в России дети иностранных граждан должны пройти тестирование на знание русского языка. Без должного уровня владения языком школы не могут зачислять к себе таких учеников. В Северной столице организовано 18 центров тестирования. В Москве таких учреждений в три раза меньше.

Напоним, согласно новому закону о требованиях к знанию русского языка среди детей из семей мигрантов, они должны дать не менее 90% правильных ответов на экзамене. Тестирование проходит в двух форматах: устном и письменном. Норму разрабатывали в Рособрнадзоре для объективной оценки знаний детей мигрантов и их дальнейшей социализации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру