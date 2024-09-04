В Петербурге вручили первые экземпляры карты "серебряный возраст"

Руководители общественных организаций ветеранов и блокадников стали первыми обладателями карты "Серебряный возраст", об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Вручение карт состоялось на заседании Координационного совета по делам ветеранов. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, по этой карте можно посетить городские музеи за один рубль. Кроме того, с весны на них перечислят 1500 рублей для посещения Эрмитажа и Русского музея.

Председатель Северо-Западного банка "Сбербанка" Дмитрий Суховерхов подчеркнул, что петербуржцы оставили более 6 тысяч заявок на оформление карты. Ее могут получить люди предпенсионного и пенсионного возрастов. Выпуск карты должен занять восемь дней.

В пресс-службе Смольного также напомнили, что в Заксобрание внесен законопроект, которые предусматривает ежегодные выплаты ветеранам и блокадникам к 9 мая и 27 января. В юбилейные даты размер выплаты может увеличиться c 10 тысяч до 15 тысяч рублей, с 5 до 10 тысяч рублей — в зависимости от льготных категорий.

Напомним, 3 сентября в Петербурге детям вручили новую карту "ЕКПшка".

Фото: пресс-служба Смольного