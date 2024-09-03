В Петербурге запустили карту "ЕКПшка" для детей

В сентябре в Петербурге заработала новая цифровой сервис для детей – "ЕКПшка", карты вручили первоклассникам в День знаний, об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

О том, что такой сервис запустят, стало известно на ПМЭФ-2024 в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между Петербургом и Сбербанком России в сфере развития возможностей электронной карты "Единая карта петербуржца".

"Петербург – один из российских лидеров в сфере цифровой трансформации. Уверен, что новый детский сервис будет востребован у ребят. Ведь карту можно применять для оплаты школьного питания и при проходе в школу", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что в Петербурге также появилась на базе Единой карты петербуржца карта "Серебряный возраст" для людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

Фото: unsplash.com