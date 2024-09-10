ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:53

В Петербурге выдали более двух тысяч комплектов для новорожденных

фото ЗакС политика В Петербурге выдали более двух тысяч комплектов для новорожденных

Более двух тысяч семей в Петербурге  получили комплекты для новорожденных, сообщили 10 сентября в администрации губернатора. Бесплатные наборы для детей в городе раздают с 1 августа.

В сообщении Смольного приводятся слова губернатора Александра Беглова, посвященные мерам поддержки семей  городе. Среди прочего, градоначальник упомянул об отмене платы за посещение детских садов с 1 сентября.

"Подарочные наборы новорожденным — ещё одна весомая мера социальной поддержки, которая будет способствовать дальнейшему улучшению демографической ситуации", — цитирует слова Беглова пресс-служба городского правительства.

Стоимость контракта на поставку комплектов для новорожденных составила 270 млн рублей. ЗАКС.Ру писал о содержимом наборов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама