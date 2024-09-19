Четыре муниципалитета рискуют остаться без субсидий в 2025 году

Четыре муниципальных образования могут остаться без субсидий из бюджета Петербурга в 2025 году, следует из проекта постановления городского правительства. Документ был опубликован 19 сентября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Проект предусматривает внесение ряда изменений в существующее постановление, касающееся софинансирования бюджетов муниципальных образований из городской казны. В частности, текст предполагается дополнить правилом о том, что соглашение о субсидировании не может быть заключено, если решение о муниципальном бюджете не вступило в силу. Равным образом это касается ситуации, когда в бюджете МО "не предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения".

Приложение к проекту содержит перечисление муниципалитетов с указанием предельного уровня софинансирования, который им планируется определить на 2025 год. Из 111 МО четыре могут вовсе остаться без субсидирования. Это МО "Гражданка", МО "Лиговка-Ямская", МО "Литейный округ" и МО "Смольнинское". Из последних трех МО в двух советы предыдущего созыва были распущены из-за непроведения собраний на протяжении более трех месяцев, это произошло в марте 2024 года. В июле губернатор Александр Беглов внес в Заксобрание проект о роспуске "Литейного округа", однако городской парламент не успел рассмотреть инициативу.

По подсчетам ЗАКС.Ру, софинансирование на уровне свыше 90 % могут получить 62 муниципалитета. Еще 31 муниципалитет могут получить субсидии на уровне от 80 до 90 %. Если не брать в расчет четыре МО, которые рискуют остаться без поддержки городской казны, то меньше прочих может получить МО "Екатерингофский" — согласно документу, ему могут выделить 29 %.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру