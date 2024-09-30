В Смольном ожидают роста доходов и расходов Петербурга в следующую трехлетку

Доходы и расходы бюджета Петербурга будут увеличиваться в 2025-2027 годах, передает 30 сентября "Коммерсантъ-Петербург" слова вице-губернатора Алексея Корабельникова. Как сообщается, суммарно траты городской казны будут превышать поступления в нее.

Как ожидается, в 2025 году уровень доходов может достигнуть 1,3 трлн рублей, при этом расходы могут составить почти 1,5 трлн рублей. Поступления в бюджет в 2026 году могут составить 1,4 трлн рублей, в 2027 году — 1,5 трлн рублей. Как уточняет "Фонтанка", расходы в 2026 и 2027 годах могут составить 1,5 трлн и 1,7 трлн рублей соответственно.

В Смольном рассчитывают, что суммарно в следующие три года городская казна получит 4,2 трлн рублей, при этом ее расходы ожидаются на уровне почти 4,7 трлн рублей.

На образование могут потратить свыше одного триллиона рублей в 2025-2027 годах, что соответствует 22 % от общего уровня расходов. Еще 691 млрд рублей планируется направить на социальную политику и 680 млрд рублей — на транспорт.

Кроме того, Корабельников сообщил о планах уменьшить резервный фонд Петербурга до 40 млрд рублей в 2025 году, передает "Ъ-Петербург". Вице-губернатор отметил, что величина фонда в 2024 году составила 45,6 млрд рублей. Как передает издание со ссылкой на главу комитета финансов Светлану Енилину, на текущий момент остаток фонда составляет 34 млрд рублей. При этом в 2023 году размер резервного фонда равнялся 50 млрд рублей.

На прошлой неделе Енилина представила проект корректировки бюджета на 2024 год, согласно которому доходы и расходы казны будут увеличены на 54,6 млрд рублей. Из этих средств на социально-культурную сферу дополнительно направят 30,8 млрд рублей, на реализацию адресной инвестиционной программы — 15,5 млрд рублей, на экономику — 7,5 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру