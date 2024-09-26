Специалисты КГИОП одобрили проект строительства терминала ВСМ в Петербурге

Специалисты КГИОП согласовали эскизный проект терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург и связанных с ним объектов инфраструктуры в центре города, как было указано на сайте КГИОП 25 сентября.

"Проектом предусматривается: строительство терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали с максимальной высотной отметкой от уровня земли +22,500 метров, а также с устройством привокзальной площади и улично-дорожной сети; строительство парковки с максимальной высотной отметкой от уровня земли +27,900 метров", – уточняют в заключении.

В документе также говорится, что строительство дополнительных путей на участке "Санкт-Петербург Главный" – "Обухово-2" под специализированное пассажирское сообщение соответствует требованиям охранной зоны.

Ранее генеральный директор ООО "ВСМ две столицы" Олег Тони заявлял, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали должно завершиться в 2025 году.

А уже 20 сентября стало известно, что для строительства ВСМ снесут два дома в районе Лиговки.

фото ЗАКС.Ру