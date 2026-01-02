Беглов возложил цветы на раку с мощами Иоанна Кронштадтского

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 января возложил цветы на раку с мощами Иоанна Кронштадтского в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре. Там же глава города принял участие в праздничном богослужении в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Службу провел митрополит Каширский Феогност.

"Духовный подвиг Иоанна Кронштадтского даёт нам сегодня силы для защиты Родины, её великой истории и культуры. Наш Президент не раз говорил о важности духовного и нравственного стержня народа. Правда и справедливость, любовь к ближнему и к родной земле, которые отстаивал отец Иоанн, – основа возрождения России и нашего единства. Пусть его духовное наследие и святое покровительство укрепляет наш город, страну и каждого из нас", – цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Также во время визита Беглов встретился с настоятельницей монастыря игуменией Людмилой и поблагодарил сестер за работу. Сегодня они оказывают помощь людям в трудной жизненной ситуации, бездомным и детям-сиротам.

Ранее в этот день богослужения прошли и в других храмах, освященных в честь Иоанна Кронштадтского. В Морском соборе в Кронштадте после службы прошел Крестный ход до музея-квартиры святого. Также глава Кронштадтского района Андрей Кононов возложил цветы к памятнику святому.

Иоанн Кронштадтский скончался 2 января 1908 года. Он был погребен в храме- усыпальнице на территории Свято-Иоанновского женского монастыря, который он основал. За свою жизнь он создал четыре монастыря и свыше 50 подворий. В основном его деятельность была посвящена благотворительной работе.

Константин Леньков / Фото: Смольный