10 сентября 2025, 10:43

Михаила Пиотровского вновь назначили директором Эрмитажа

Генеральным директором Эрмитажа вновь переназначен Михаил Пиотровский, распоряжение об этом опубликовано 10 сентября на сайте правительства России. Подпись под документом поставил днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок 5 лет, освободив его от занимаемой должности", — гласит текст распоряжения.

В Эрмитаже Пиотровский работает с 1991 года. Первоначально он занимал пост заместителя директора по научной работе, а с июля 1992 года возглавил музей. В последний раз его переназначали в сентябре 2022 года. В тот раз распоряжение Мишустина подтверждало должность Пиотровского сроком на три года.

Пиотровский родился в Ереване в 1944 году в семье археолога Бориса Пиотровского. Его отец также возглавлял Эрмитаж, свой пост он занимал с 1964 по 1990 год. Нынешний директор Эрмитажа состоит действительным членом Российской академии наук и Российской академии художеств, возглавляет Союз музеев России. Он автор более 300 научных работ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


