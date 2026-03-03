В октябре — декабре 2025 года партии в Петербурге тратили больше, чем получали

Четыре из семи отделений политических партий в Петербурге, которые отчитались о финансовых операциях в IV квартале 2025 года, жили не по средствам, сообщил зампред Горизбиркома Олег Зацепа на заседании комиссии 3 марта. Еще 13 партийных отделений представили в ГИК "нулевые" сведения о получении и расходовании средств.

Всего в октябре — декабре прошлого года в Петербурге числилось 21 партийное отделение. Единственной, кто не предоставил отчет, оказалась "Партия роста". Это произошло из-за ее ликвидации в ноябре.

За три месяца политические партии в Петербурге потратили на 1,3 млн рублей больше, чем получили. Совокупные поступления на их счета составили 45,2 млн рублей, расходы — 46,5 млн рублей.

Наибольшим финансовым размахом отличилось отделение "Единой России". За три месяца единороссы получили 31,9 млн рублей и израсходовали 31,1 млн. Кроме них, без перерасхода средств обошлись еще две партии. "Яблоко" получило 854,6 тысячи рублей, а потратило 605,2 тысячи. "Новые люди" отчитались о 567 тысячах полученных и 549 тысячах потраченных рублей.

КПРФ получила 7,5 млн рублей, а потратила 8,9 млн. "Справедливая Россия" отчиталась о получении 3 млн и расходовании 3,8 млн, "Зеленые" получили 296 тысяч и потратили 442 тысячи рублей. На счета ЛДПР поступило 980 тысяч, а ушла с них 981 тысяча рублей.

Говоря о финансовом отчете КПРФ, Зацепа позволил себе вспомнить о практике экспроприации, или же насильственного отъема собственности, к которой прибегали представители левых партий в дореволюционной России. Зампред ГИК выразил надежду, что коммунисты воздержатся от такого способа пополнения партийной казны.

— В данном случае есть беспокойство за Коммунистическую партию, потому что у нее квартал вышел, по сути, дефицитным. Я надеюсь, что это не станет поводом к таким способам пополнения... Это у вас называлось "экс". Надеюсь, обойдется без "эксов", — высказал пожелание Зацепа.

Из всей суммы полученных средств 39,8 млн рублей пришлось на поступления от партийных структур, в первую очередь федеральных. Еще 2,5 млн рублей принесли партийные и членские взносы, а 2 млн составили пожертвования.

Затраты в первую очередь шли на содержание партийного аппарата — на это реготделения израсходовали 36 млн рублей. Еще 3,9 млн привлекли на проведение публичных мероприятий, 2,6 млн потребовалось на содержание СМИ, издательств и образовательных учреждений, а 1,1 млн израсходовали на пропагандистскую деятельность. Проведение съездов и партийных собраний потянуло на 501 тысячу рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру