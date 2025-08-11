Беглов рассказал о мошенниках, приглашающих на "персональную конференцию" с ним

Губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев о новой схеме мошенников, приглашающих жителей города на "персональную конференцию" с главой города, сообщил 11 августа "Петербургский дневник". Жалобы на подобные письма начали поступать в электронную приемную администрации города и на страницу Беглова в соцсети "ВКонтакте".

"Обращаю ваше внимание: такие электронные письма-приглашения рассылают мошенники. Они пытаются любым способом получить доступ к вашим персональным данным, банковской и иной информации. Их цель – легкие деньги. Нажива", – заявил губернатор.

По его словам, мошенники используют технологии искусственного интеллекта для копирования его голоса и изображения. Беглов подчеркнул, что представители органов власти связываются с жителями города только на основании их письменного обращения. Наконец, губернатор напомнил, что должностные лица не запрашивают личные данные граждан по телефону и в СМС-сообщениях, а с 1 июня сотрудникам госорганов и банков запрещено осуществлять общение с россиянами через иностранные мессенджеры.

Напомним, в начале августа председатель петербургского Заксобрания, президент Федерации футбола в Петербурге Александр Бельский предупредил петербуржцев о новой мошеннической схеме. По его словам, злоумышленники предлагают футбольным фанатам подписки на сервисы с эксклюзивным доступом к трансляциям спортивных состязаний.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру