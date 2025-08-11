Беглов: новый комплекс содержания бездомных животных станет крупнейшим в городе

Новый комплекс временного содержания бездомных животных, который планируется построить в Красногвардейском районе, станет крупнейшим в городе, сообщила пресс-служба Смольного 11 августа. Соответствующее заявление губернатор Петербурга Александр Беглов сделал во время рабочего совещания с членами городского правительства.

В ходе совещания были одобрены изменения в документацию по планировке территории. Новый комплекс содержания бездомных животных расположится между Шафировским проспектом, улицей Коммуны, КАД и железнодорожными путями. На этой территории разместят строения, необходимые для животных, в частности, стационар для их лечения. Как отметили в пресс-службе Смольного, в планах инвестора также числится оказание ветеринарной помощи животным с владельцами.

Фото: пресс-служба Смольного

Беглов напомнил, что соглашение с ООО "Барристер" о создании комплекса было подписано на ПМЭФ-25. По задумке, в нем бездомные животные смогут получить не только место временного проживания, но и ветеринарное обслуживание.

Отметим, что тема отношения к животным в этом году активно обсуждается в обществе, в том числе на фоне законопроекта, позволяющего регионам самостоятельно определять сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их могут подвергнуть усыплению. Петербургские законодатели инициативу не поддержали. Так, негативные отзывы на проект представили комитет по законодательству петербургского Заксобрания и представители фракции "Яблоко" в региональном парламенте. Кроме того, инициативу вместе с зоозащитниками обсуждала глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Надежда Тихонова.

Анастасия Луценко, фото: unsplash