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Новости 4 августа 2025, 16:21

Бельский предупредил футбольных фанатов о мошенниках

фото ЗакС политика Бельский предупредил футбольных фанатов о мошенниках

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский, который также занимает должность президента федерации футбола в Петербурге, 4 августа выпустил видеообращение с предостережением о новой уловке мошенников. По словам спикера ЗакСа, злоумышленники предлагают футбольным фанатам подписки на сервисы с эксклюзивным доступом к трансляциям спортивных состязаний. На самом деле, заявил Бельский, никаких эксклюзивных материалов не существует. 

- Злоумышленники разыскивают в футбольных группах людей и предлагают им оформить подписку на трансляции. Звучит красиво. Болельщикам обещают якобы эксклюзивный доступ к контенту, но отправляя предоплату пользователи лишаются накопленных средств, а их личные данные попадают к киберпреступникам, - рассказал Бельский. 

Спикер парламента уточнил, что сейчас в России доступно множество легальных платформ, на которых можно получить доступ к спортивным трансляциям, однако называть конкретные площадки он не стал. 

Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале, посвященном футболу. Отдельный ресурс о спорте Бельский создал в апреле 2025 года. Сейчас на этот канал подписаны чуть менее тысячи человек. 

Напомним, Бельский возглавляет городскую федерацию футбола с декабря 2024 года. Уже в марте он стал одним из вице-президентов исполкома Российского футбольного союза. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 






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