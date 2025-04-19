Бельский завел канал о футболе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский объявил, что создал отдельный канал в Telegram, посвященный футболу. Бельский, напомним, возглавляет Федерацию футбола в Петербурге и является вице-президентом Российского футбольного союза. Парламентарий пообещал быть честным в оценках, оперативным в новостях и "немного ироничным".

"Будем говорить о главных событиях петербургского и всего российского футбола. Анализировать, вспоминать, обсуждать. Без "галстуков" — но с уважением к делу и с долей здорового юмора", - написал Бельский в своих соцсетях.

Отметим, канал "БЕЛЬСКИЙ | О футболе в Питере" был создан давно, еще 20 января 2025 года. Все это время там периодически появлялись публикации от спикера на тему футбола. На момент "выхода из тени" на футбольное медиа Бельского были подписаны чуть более 70 человек.

Ранее председатель Заксобрания Бельский обещал купить актеру Михаилу Боярскому новую шляпу, если клуб "Зенит" станет чемпионом в этом году. Сам Боярский пообещал заявил, что съест свой головной убор, когда петербургская команда завоюет титул.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский